В Днепропетровске устанавливают «антитеррористические» урны для мусора
20:46, 18 мая 2012Общество
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В Днепропетровске устанавливают «антитеррористические» прозрачные урны.
Взрывчатка была заложена в старые железобетонные урны
Как сообщает радио «Свобода» со ссылкой на Управление коммунального хозяйства Днепропетровского городского совета, первые 100 таких урн установили в центральной части города.
В целом город планирует приобрести за средства местного бюджета более тысячи урн, которые считаются безопаснее, чем железобетонные. Последние с улиц города убрали после серии взрывов 27 апреля. Сейчас в Днепропетровске для удобства прохожих временно установили металлические контейнеры, однако, по словам дворников, это проблемы с мусором не решило.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.
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