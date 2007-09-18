Бывший премьер Украины попал в десятку самых коррумпированных лидеров мира

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко попал в десятку самых коррумпированных мировых лидеров, список которых представил Всемирный Банк в штаб-квартире ООН в понедельник вечером.

По оценочным данным, за два года своего премьерства в 1996-1997 годах Лазаренко похитил около 200 миллионов долларов, что составило до 0,4% валового внутреннего продукта Украины.

Это сопоставимо с тем, что сумел украсть у своего народа перуанский диктатор Альберто Фухимори, простояв у власти десять лет (1990-2000 годы).

В списке самых коррумпированных лидеров - глава Индонезии Мухамед Сухарто, разбазаривший за почти 30 лет своего правления 15-35 миллиардов долларов, филиппинец Фердинанд Маркос, по оценке специалистов, похитивший до 10 миллиардов долларов, бывший югославский лидер Слободан Милошевич, которому эксперты Всемирного Банка предписывают 1 миллиард долларов украденных активов, сообщает РИА Новости.

Эти данные обнародованы во время презентации инициативы ООН и Всемирного Банка "Возвращение украденных активов", цель которой - создать эффективный механизм возврата в страны средств, похищенных их лидерами.

В августе 2006 года федеральный суд города Сан-Франциско (США) приговорил Лазаренко к девяти годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов долларов. Экс-премьер был признан виновным в коррупции, отмывании и вымогательстве денег, а также в мошенничестве.

Американская прокуратура выдвинула против Лазаренко обвинения в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании 280 миллионов долларов, однако позднее судья снизил эту сумму до 10 миллионов долларов.

В ожидании процесса экс-премьер провел в заключении более четырех лет, а в июне 2003 года был выпущен на свободу под залог в 65 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, рассмотрение дела в отношении экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО в Печерском районном суде г. Киева вчера в очередной раз было отложенона 10 октября 2007 г.