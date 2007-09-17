Ющенко рассказал бизнесменам, что сделает после образования нового Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует возобновление работы Совета предпринимателей при Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на форуме «Власть и бизнес – партнеры», Президент пообещал, что после формирования нового состава правительства он затронет вопрос о возобновлении Совета предпринимателей, который должен стать эффективным инструментом сотрудничества предпринимателей и членов правительства.

В.ЮЩЕНКО также высказался за целесообразность увеличения финансирования национальной программы развития предпринимательства и за оживление деятельности координационных советов по вопросам развития предпринимательства в регионах.

Кроме того, выступая с итоговым докладом, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет инициировать разработку ряда законопроектов, направленных на улучшение предпринимательской среды.

Так, уже в октябре В.ЮЩЕНКО обещает передать на рассмотрение парламента Налоговый кодекс, в котором предусматривается существенное уменьшение налоговой нагрузки. Он прогнозирует, что процесс принятия этого документа будет проходить тяжело, в него будет вноситься тысяча поправок, «но нам нужно ввязываться в эту драку», - сказал Президент, отметив, что эффективность действующей налоговой системы - одна из худших в мире.

Также глава государства пообещал передать на рассмотрение нового парламента законопроекты, направленные на усовершенствование процедуры получения разрешительных документов и сокращения перечня лицензий и разрешений. Он убежден, что должны остаться разрешения только на деятельность, которая влияет на экологию, а все остальное должно быть отменено или переведено в систему информирования.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО пообещал обратить внимание на устранение технических барьеров для предпринимательской деятельности. Он высказался за переход от обязательной сертификации продукции к оцениванию соответствия по техническим регламентам. В частности, Президент планирует передать на рассмотрение парламента законопроект о рыночном надзоре за безопасностью продукции.

Свое внимание глава государства пообещал уделить и совершенствованию деятельности контролирующих органов. Он подверг критике деятельность налоговой администрации, пожарной службы, санэпидемстанции, которые осуществляют проверку предприятий, при этом эффективность от таких проверок в 10 раз меньше чем в Европе, считает Президент. По его словам, правительство должно определить периодичность проведения проверок, в зависимости от степени риска.

Также Президент высказался за устранение необоснованных препятствий во время реализации предпринимательских инициатив. Глава государства настаивает на законодательном закреплении обязательности участия организации предпринимателей в формировании государственной регуляторной политики и эффективной защиты предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, правительство ликвидировало Совет предпринимателей при Кабмине в декабре 2006 года.