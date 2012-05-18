Филарет: Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами Москвы

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявляет, что в последнее время отношения Украинской православной церкви Киевского Патриархата со Вселенским патриархом Варфоломеем осложнились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом патриарх Филарет заявил на пресс-конференции в Черновцах.

Он сказал: "Контакты между Киевским и Константинопольским патриархатами не прекратились, но они осложнились из-за отношений между Москвой и Константинополем. Константинопольский патриархат хотел бы видеть украинскую церковь автокефальной. Это его позиция. Но для этого украинскому православию нужно объединиться».

«Это отсутствие единой украинской православной церкви является препятствием для признания Константинополем автокефалии украинской церкви. То есть, нам сначала нужно объединиться, а затем эта церковь будет признана Константинополем. А чтобы нас не признали, Москва делает все для того, чтобы украинское православие не объединилось. Поэтому процесс этот продолжается. И контакты наши с Константинополем, и не только, мы имеем. Контактируем также с Иерусалимским патриархом, с Румынской церковью, Греческой, Грузинской, Черногорской церквами. Есть у нас контакты с православными церквами. И они нам говорят: потерпите, все будет, будете вы признанной автокефальной православной церковью", – отметил патриарх Филарет.

Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе.

«Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.