Канадцы приехали мониторить состояние соблюдения прав человека в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, в четверг, 17 мая, они проведут встречи во Львове, в частности, с историком Русланом Забилым, которого СБУ пытается обвинить в разглашении государственной тайны при написании исторических трудов об УПА и истории репрессий.

14 - 17 мая в Украине состоятся открытые слушания о состоянии прав человека, которые проведет Постоянный комитет Канады по вопросам иностранных дел и международного развития. Канадская делегация состоит из 6 членов парламента Канады, которые проведут слушания в Киеве, Харькове и Львове.

Во Львове 17 мая состоится итоговая пресс-конференция.

Комитет проведет несколько сессий слушаний на такие темы: выборочное судопроизводство, состояние бизнес-климата в Украине, ситуация с гражданским обществом и правозащитными организациями, развитие политики в Украине, подготовка к предстоящим выборам. Канадцы встретятся с представителями Комитета иностранных дел ВР, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, ЦИК, Уполномоченным ВРУ по правам человека, с общественными организациями и правозащитниками.

В состав делегации Парламентского комитета входят: парламентский секретарь Министерства иностранных дел Боб Дечерт; парламентский секретарь Министерства международного сотрудничества (CIDA) Люис Браун; члены парламента: Дейв Ван Кестерен, Нина Гривал, Линда Дункан, Ральф Гудейл, а также представители украинского сообщества Канады: Тарас Залуцкий (Конгресс украинцев Канады), Богдан Онищук (Канадский украинский фонд) и Борис Потапенко (Лига украинцев Канады).

«Результаты исследования станут критической точкой для правительства Канады в определении последующих шагов в будущем сотрудничестве с Украиной», - отметил представитель Канадского украинского фонда Б.Онищук.

Во время визита парламентарии ознакомятся с ситуацией с уголовным «делом историков», открытым Службой безопасности Украины в сентябре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября 2010 года Киеве сотрудники СБУ задержали и в течение 14,5 часов допрашивали Р.Забилого, директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов).

9 сентября появилась официальная информация СБУ о возбуждении уголовного дела “по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, которые представляют государственную тайну, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15, ст. 328 Уголовного кодекса Украины».

После этого СБУ провела обыск в кабинетах музея «Тюрьма на Лонцкого» во Львове и изъяла его имущество и документы. В частности, из кабинетов ученых были изъяты два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов. Изъяты также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов.