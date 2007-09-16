При участии Виктора Ющенко состоится церемония подписания контрактов между ЧАЭС и Novarka
20:09, 16 сентября 2007Общество
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17 сентября в 12-00 в зале государственных мероприятий Секретариата Президента Украины состоится церемония подписания контрактов между: Чернобыльской атомной электростанцией и французским концерном Novarka о строительстве нового объекта «Укрытия»; ЧАЭС и американским концерном Holtek о строительстве хранилища отработанного ядерного топлива – 2 (ХОЯТ–2). На церемонии будут присутствовать Президент Украины Виктор Ющенко и президент ЕБРР Жан Лемьер ;
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