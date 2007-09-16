Кто хозяин государственной земли?

Проект бюджета-2008, вопреки утверждениям оппозиционных политиков, во многом учитывает предвыборные обещания Партии регионов: и миллиард гривен правительственных гарантий на жильё для бюджетников, и увеличение коэффициента трудового стажа, и выплаты матерям, и 7 миллиардов на закупку медтехники.

Но "изюминка" бюджета-2008 все же не в социалке.

Главное в нем - тщательно проработанная идея отнять у глав местных администраций право распоряжаться землей. Юристы Кабмина педантично выписали порядок передачи всех соответствующих полномочий Агентству по вопросам земельных ресурсов.

Местные госадминистрации с 1 января 2008 года потеряют право распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения, находящимися в государственной собственности, в т.ч. принимать решения об их отчуждении и готовить проекты отвода. Наносится серьезный мотивационный удар по стимулам глав ОГА и РГА - в преддверии президентских выборов Банковая получает серьёзнейший удар.

Кроме того, в проекте бюджета-2008 обойдены законодательные преграды, выставленные решением Конституционного суда о запрете ставить финансирование льгот в зависимость от дохода льготника

Документ лаконичен. Это объясняется тем, что налоговые нормы будут вынесены в отдельный законопроект, с которым, вероятно в правительстве спешить не будут.

Бюджет-2008 украинского образца - "закодированная партитура", в нотах которой разбирается только дирижер и несколько первых скрипок.

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