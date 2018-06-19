Бюджет-2008: кто торгует землей, тот владеет Украиной

Проект бюджета-2008, который сегодня ближе к вечеру будет зарегистрирован в фантомной Верховной Раде, в ожиданиях предстает в основном в образе эдакой пышной многостраничной ёлки, увешанной яркими предвыборными обещаниями Партии регионов.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что ёлка выдержана в стильных тонах, а с её коротко (всего 93 статьи) подстриженных ветвей не свисает популистская лапша. Юлия Тимошенко уже поспешила даже объявить, что бюджет-2008 не учитывает предвыборные обещания Партии регионов. Однако обещания не раздражают глаз китчевыми гирляндами из-за того, что они спрятаны поглубже в бюджетной хвое. В частности, там можно найти:

- и один миллиард гривен правительственных гарантий на "инвестирование строительства жилого фонда для поощрения работников необходимых специальностей" (иначе говоря, "каждому бюджетнику - доступное жилье");

- и разрекламированное Папиевым увеличения коэффициента трудового стажа с одного процента, как сейчас начисляются трудовые пенсии, до двух - для тех, у кого страховой стаж превышает минимально необходимые 25 лет для мужчин и 20 - для женщин;

- и перехваченные у Ющенко и "Нашей Украины" выплаты матерям, пусть даже они половинчато предусмотрены непосредственно в ассигнованиях;

- и семь миллиардов гривен на закупку медтехники на условиях лизинга и т.д.

Однако "изюминка" бюджета-2008 все же не в социалке - одну шестую текста бюджета занимает тщательная проработка идеи-фикс, которая, наверное, волнует действующее правительство куда больше, чем обеспечение кефиром пенсионеров и определение порога дохода родителей (к слову - 191 гривня на каждого), ниже которого малыш получит право на бесплатное питание в детсаде. Правительство, не намереваясь выносить вещи из кабинетов на Грушевского, уже сейчас набивает порохом мушкеты, с которыми станет на решающий бой с Президентом в послесентябрьской, окончательно дорегионализованной Украине.

Форпостом Президента остаются его префекты на местах - главы местных государственных администраций. Сквозь скорлупу их полномочий блестит золотом игла их смерти и игла их могущества - бюджет и земля.

Именно последнюю у них и отнимает бюджет-2008. Лоеры Кабмина педантично, закон за законом, начиная с Земельного Кодекса и завершая Законом "О землеустройстве", выписали изменения, суть которых сводится к одному - не просто обкарнать, а полностью отнять у местных государственных администраций все полномочия в деле регулирования земельных отношений и отдать их любимому детищу - Агентству Украины по вопросам земельных ресурсов. В каждой иерархической клеточке этого зонда, запущенного регионалами в глубину пищевода оранжевых, уже сидит преданный делу индивидуум, готовый претворять в жизнь политику партии и правительства в золотоносной сфере земельных отношений.

Если предположить юридический апокалипсис (вызванный к жизни, скажем, сокрушительными для оранжевых результатами выборов) и представить, что предлагаемые изменения стали законом, а пресловутый мораторий на продажу земли - анахронизмом, то местные государственные администрации с 1 января 2008 года потеряют право распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения, находящимися в государственной собственности, в т.ч. принимать решения об их отчуждении и готовить проекты отвода. Другими словами, наносится серьезный мотивационный удар по стимулам глав ОГА и РГА (не одним же восстановлением поголовья на фермах плюс разрешением трудовых споров в райбольницах заниматься); в преддверии президентских выборов Банковая получает финансовую пробоину ниже ватерлинии, а должность, тем более руководящая, в Агентстве по вопросам земельных ресурсов означает одно: "жизнь удалась".

Помимо социальных презентов и земельной контрэволюции, в проекте бюджета-2008 еще на многое стоит обратить внимание. Скажем, дальновидно вмонтирована статья о финансировании в следующем году местных выборов. Указанная там сумма - 14 миллионов гривен - не должна вводить в заблуждение: при необходимости она будет быстро скорректирована. Творчески обойдены законодательные преграды, выставленные решением Конституционного суда о запрете ставить финансирование льгот в зависимость от дохода льготника: в ответ Минфин выписал, что льготы будут предоставляться в пределах сметы, выделенной для бюджетных учреждений, а эту норму ужесточил тщательно выписанной статьей, при каких обстоятельствах средства могут списываться в бесспорном порядке с казначейского счета. Это на тот случай, если обиженные льготники пойдут в суд, а тот будет выносить вердикты в их пользу. Лаконичность бюджета объясняется тем, что все налоговые нормы будут вынесены в отдельный законопроект, а поскольку от этого проекта предвыборной пользы кот наплакал (а, может быть, и во вред), то с ним в правительстве спешить не будут.

"Бюджет - это распределение разочарований", - заметил один опытный американский сенатор. Бюджет-2008 украинского образца - закодированная партитура, в нотах которой разбирается только дирижер и несколько первых скрипок. Если на премьере будут играть они - мелодия зазвучит со скрытой в настоящее время силой. Если же новый оркестр - партитуру перепишут до неузнаваемости.

Станислав Голубенко