Фермер с сыновьями устроил «концлагерь» для 11 работников

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области, уголовное дело возбуждено по статье 149 УК Украины (торговля людьми либо незаконная сделка в отношении человека).

Как выяснили правоохранители, в одном из поселков в области на местного фермера и его двоих сыновей последние почти 6 лет трудились 11 работников, с которыми хозяева за тяжелые сельскохозяйственные работы рассчитывались не деньгами, а продуктами и крышей над головой.

Владельцы бесплатной рабочей силы забирали документы у работников, которые под моральным и физическим давлением не могли покинуть пределы данного фермерского хозяйства.

«Каждому вновь прибывшему новичку давалась кличка, словно животному. Если кто-то из работников не был согласен с условиями содержания, либо плохо трудился, он подвергался жестокому наказанию, вплоть до избиения. Учет работы и контроль за ее качеством хозяин доверил самому молодому и исполнительному из своих рабов и дал ему кличку «Начальник». А наказание провинившихся в «концлагере» было возложено на 40-летнего надзирателя по кличке «Мостодон». Причем приказы избивать нерадивых рабов он получал напрямую от фермера – рабовладельца и его сыновей», - говорится в сообщении.

Среди наказаний, было и такое, когда все рабы раздевались догола и бежали несколько кругов вокруг ангара.

Люди трудились за еду, на ферме проживали в вагончиках и не соблюдали личную гигиену. Среди них были две женщины 56 и 60 лет. Одна готовила для работников еду, другая пасла стадо овец. Мужчины трудились на поле трактористами, выпасали и ухаживали за скотом. В осеннюю пору они выгоняли из принадлежащего фермеру леса грибников.

«Обо всем этом средневековом ужасе совершенно случайно узнал житель города Антрацита, пенсионер МВД, который находился на стационарном лечении в неврологическом отделении местной больницы. В палату к бывшему сотруднику органов внутренних дел поместили больного, который жаловался на онемение ноги и страшные боли в суставах. По ночам сосед не спал, стонал от боли. В разговоре с ним пенсионер МВД поинтересовался, где же в 39 лет молодой мужчина умудрился так сильно подорвать свое здоровье. И мужчина не выдержал и рассказал, что совершил побег из рабства», - прокомментировал полковник милиции Олег Григорьев.

Правоохранители разоблачили фермера-рабовладельца благодаря заявлению мужчины, который выписался из больницы. Уговорил его подать заявление в милицию пенсионер МВД.