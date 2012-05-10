Во время Евро-2012 жилье для фанов будет стоить от 17 евро

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Мазурчак в эфире «Радио Свобода».

«Цены на проживание в гостиницах во время Евро-2012 являются фиксированными. Они составляют от 17 до 200 евро в день», - отметил Мазурчак, сообщает Информационный центр «Украина-2012».

«Киев заключил договоры с двумя фирмами на обслуживание гостей Евро-2012. В частности, турагентство «Туи-Тревел» будет обслуживать официальных гостей Евро - футболистов, тренеров, представителей УЕФА, судей. А компания «Гамалия» обеспечит проживанием болельщиков чемпионата», - подчеркнул чиновник.

В некоторых СМИ появилась информация, что цены на проживание в Киеве в гостиницах были неоправданно завышены, отметил Мазурчак. «Это не отвечает действительности. Мы провели мониторинг цен и цены будут в пределах от 17 до 200 евро в день», - подчеркнул он.

В то же время первый заместитель председателя КГГА сказал, что некоторые туроператоры и гостиницы, которые не заключили договоров на обслуживание Евро-2012, действительно сильно подняли цены. «Так же в свое время было и на других подобных соревнованиях во всем мире», - сказал Мазурчак. Он отметил, что болельщики Евро уже забронировали в Киеве через компанию «Гамалия» 25 000 мест. «Многие приезжают исключительно на сам матч. Поэтому никого не должно смущать такая цифра», - подчеркнул он.