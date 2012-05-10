Завтра в Украине - до 32°
13:52, 10 мая 2012Общество
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В Киеве осадков не ожидается, днем - 25-27°.
|В Киеве завтра - теплая, сухая погода
Ветер северо-восточный, в западной части преимущественно южный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 8-13°, днем 23-28° (в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 14-19°); на остальной территории ночью 13-18°, днем 27-32°, в горах Крыма и местами на побережье морей 20-25°.
В Киевской области в пятницу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 25-27°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 17-22°, в Днепре возле Киева 19°.
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