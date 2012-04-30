В Макеевке городскому парку и Дворцу детского творчества присвоено имя Джарты

В Макеевке Донецкой области парку культуры и отдыха в Центрально-Городском районе (бывший парк «Пионерский») и городскому Дворцу детского и юношеского творчества присвоено имя бывшего мэра города Василия Джарты.

Как сообщает официальный сайт Макеевского городского совета, такое решение было принято на последней 22-й сессии горсовета VI созыва по ходатайству жителей города.

«Таким образом будет увековечена память о человеке, который, за последние 20 лет сделал для общественности Макеевки столько, сколько не сделал никто», - сказано в сообщении со ссылкой на слова нынешнего мэра Макеевки Александра Мальцева.

В информации также подчеркнуто, что «теперь для блага горожан указанный парк будет благоустроен на средства семьи Джарты».

Справка УНИАН. Василий Джарты (род. 3.06.1958 г.) с 2000 по 2002г.г. был Макеевским городским головой, с 2002 по 2005г.г. – первым заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации.

С 2006 по 2007 г.г. занимал должность министра охраны окружающей природной среды Украины

С 2005 по 2006 г.г. также занимал должность первого заместителя председателя политисполкома Партии регионов, с 2006 по 2010 г.г. был народным депутатом Украины (первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы; 2007 – 2010 г.г. - член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи).

С марта 2010 по август 2011 г. г. был председателем Совета министров Крыма.

Умер в Крыму от болезни 17 августа 2011 года. Похоронен в Макеевке.