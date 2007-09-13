В 2008 году тестирование будут проходить все поступающие в вузы

В 2008 году тестирование будут проходить все, кто будет вступать в высшие учебные заведения, - выпускники общеобразовательных школ, выпускники профессионально-технических учебных заведений, выпускники высших заведений образования первого и второго уровня аккредитации и выпускники предыдущих лет.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор Украинского центра оценки качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.

По его словам, ожидается около 530 тысяч участников тестирования. Он отметил, что тестирование будет проводиться по 11 учебным предметам, то есть, почти по всем тем предметам, по которым сейчас проводятся вступительные экзамены в вузы.

Как сказал И.ЛИКАРЧУК, в следующем году в вузах останутся только творческие экзамены, например, рисунок, танцы. Он отметил, что останутся также вступительные экзамены по иностранным языкам, потому что «мы ни технически, ни технологически в 2008 году еще не сможем провести тестирование по иностранному языку». И.ЛИКАРЧУК добавил, что «это будет в 2009 году».

По его словам, уже есть много обращений от выпускников предыдущих лет, которые хотят принять участие в тестировании. Он отметил, что «это является еще одним подтверждением того, что этот проект является удачным и что этот проект себя реализовал».

И.ЛИКАРЧУК сообщил, что регистрацию участников тестирования начнут с 1 ноября текущего года. По его словам, теоретически и технологически “мы ее готовы начать даже и сегодня, но для нас важно, чтобы ученики определялись, в какой вуз они будут вступать, какие экзамены они будут сдавать”.

Как сказал И.ЛИКАРЧУК, для этого нужно, чтобы вузы объявили перечень вступительных экзаменов, которые будут в следующем году. По его словам, “перед ними такая задача поставлена, и мы ожидаем, что, возможно, до 1 ноября у выпускников такая информация будет”.