Налоговая подсчитала, сколько заработает на футбольных болельщиках

Расчеты сделаны на основании средней стоимости жилья, предлагаемого в аренду. Стоимость жилья в Киеве составляет 1100 грн, Донецке - 450 грн, Львове - 350 грн, Харькове - 360 грн. Количество футбольных болельщиков и туристов в этот период составит более 200 тыс. человек, значительная часть из них будут арендовать жилье.

Всего по состоянию на 1 января т.г. зарегистрировано более 85 тыс. лиц, осуществляющих деятельность в сфере гостиничного бизнеса или предоставляющих в аренду недвижимое имущество. Из них 52 тыс. - физлица-предприниматели и 33 тыс. - граждане, в бюджет уплачено более 44 млн грн.

В течение первого квартала 2012 года зарегистрировано более 22 тыс. граждан, которые получали доходы от предоставления в аренду недвижимого имущества. Они уплатили в бюджет почти 16 млн гривен налога.