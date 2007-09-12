Завтра, 13 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие во Всеукраинском форуме «Здоровая нация», который начнет работу в 11.00 в Национальной опере Украины (ул. Владимирская, 50).

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе форума планируется обсудить вопросы о состоянии и перспективах развития национальной системы здравоохранения; о повышении эффективности взаимодействия власти, общественных организаций, СМИ в сфере формирования здоровой нации; о формировании сознательного отношения общественности к необходимости сохранения и улучшения здоровья населения.

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