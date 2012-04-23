Власенко: нет смысла подавать на Азарова в суд

"Он солгал", - сказал Власенко в воскресенье в эфире телеканала ТВi.

"Господину Азарову надо немножко подлечить память. Я хочу напомнить, что его назначили руководителем ГНА 1 октября 1996. А 8 декабря 1996 года Юлия Тимошенко была избрана народным депутатом. Есть через два месяца после назначения господина Азарова Юлия Владимировна ушла из компании ЕЭСУ в народные депутаты. И после этого она не работала в компании ЕЭСУ", - сказал адвокат.

"Я хочу напомнить господину Азарову, что все дела, которые он возбуждал, он возбуждал не в 1997 году, как он говорит, при правительстве Лазаренко, а он возбуждал эти дела в 2001 году", - добавил он.

Власенко также заявил, что НДС корпорации ЕЭСУ был возмещен и в 1997, и в 1998, и в 1999 году.

"В материалах дела есть решение государственной налоговой службы о возмещении. Потому что налог не возмещается без решения ГНА", - сказал он, подчеркнув, что Тимошенко в это время работала в должности народного депутата.

На вопрос, почему в случае лжи Азарова защита Тимошенко не подаст на него в суд, Власенко сказал: "Если бы мы жили в нормальной цивилизованной демократической европейской стране, я бы так и сделал. Но подавать на Азарова в суд, который контролирует его патрон Янукович, нет никакого смысла ", - цитирует Украинская правда.