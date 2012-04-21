В Кременчуге сожгли автомобили редактора местной газеты и директора КП

В Кременчуге неизвестные подожгли ночью автомобили главного редактора газеты «Вестник Кременчуга» и директора КП «Рыночная площадь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на экстренно созванной пресс-конференции сообщил прокурор Кременчуга Тимофей Кодола.

По его словам, 21 апреля в 03.05 в МЧС поступило сообщение о том, что горит машина Chevrolet Cruze по улице Героев Бреста. Это авто принадлежит главному редактору газеты горсовета «Вестник Кременчуга» Николая Фельдману.

«На место пожара выехали машины МЧС… Нам сообщили, что это поджег. Ущерб значительный. Пострадали и рядом стоящие два автомобиля», - сообщил прокурор.

По его словам, уже через 20 минут после пожара на Героев Бреста МЧС вызвали на улицу Советскую, где также загорелся автомобиль Subaru, который принадлежит руководителю коммунального предприятия «Рыночная площадь» Александру Гаврилову.

«Тут тоже был поджег… Оба пострадавших являются друзьями», - сказал прокурор.

Т.Кодола сообщил, что по фактам поджога автомобилей уже возбуждено 2 уголовных дела.

Также прокурор добавил, что за последнее время в Кременчуге возбуждено 4 уголовных дела за поджег автомобилей.

«Сейчас милиция усилит меры безопасности, но меня возмущает, что все поджоги произошли на маршрутах патрулирования милиционерами города», - сказал Т.Кодола.

Он также сообщил, что сейчас милиция и прокуратура изучит уголовные дела о поджогах автомобилей в 2010 году, когда в Кременчуге по ночам массово горели машины, а поджигатель так и не был найден.

Газета Кременчугского городского совета «Вестник Кременчуга» издается тиражом 5 тис экземпляров и выходит каждый четверг.

Н.Фельдман был назначен редактором газеты в декабре 2010 года. До этого он работал частным предпринимателем в сфере дизайна, а также в газете «Кременчугский ТелеграфЪ». Ранее Н.Фельдман возглавлял медиа-профсоюз в Кременчуге.