Зам Табачника объяснил, чем Гарри Поттер лучше Фауста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, об этом шла речь во время встречи заместителя министра образования и науки, молодежи и спорта Бориса Жебровского с учителями мировой литературы киевских школ, присутствовавшими на презентации проекта новой программы по мировой литературе 5 апреля в Киевском доме учителя и выступившими с открытым письмом в адрес МОП.

На встрече также присутствовали члены рабочей группы по разработке проекта программы.

Как отмечается в сообщении: “Учителям объяснили, что на презентации 5 апреля был представлен лишь первый проект программы для широкого общественного обсуждения. И члены рабочей группы готовы к замечаниям и предложениям, чтобы продолжить конструктивную работу над его усовершенствованием”.

Также в Минобразования отметили, что “сама работа над проектом программы началась 26 января 2012 года на Всеукраинском совещании для заведующих кабинетов (методистов) мировой литературы институтов последипломного педагогического образования. И на протяжении нескольких месяцев на электронные адреса членов рабочей группы поступило около 3 000 обращений и предложений, которые были учтены во время создания проекта программы по мировой литературе”.

По данным министерства, “члены рабочей группы выяснили, какими являются возможности центральных библиотек Киева, библиотек других регионов, особенно в сельских школах. При этом учитывалось мнение детей и родителей, в библиотеках определялось, что именно читают дети и какие произведения самые популярные”.

В сообщении отмечается, что “учителя, присутствующие на встрече, были информированы, что около 40 научных кафедр направили свои положительные отзывы на проект программы, отмечая свои предложения для улучшения такого важного документа”. “Кафедра методики преподавания русского языка и мировой литературы Национального педагогического университета имени Драгоманова, рассмотрев доработанный вариант проекта программы, предоставила повторное экспертное заключение, в котором замечается, что доработанный проект может быть рекомендован к введению в 5-9 классах общеобразовательных учебных заведений”, - информируют в Минобразования.

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20 апреля газета «Сегодня» написала, что Министерство образования и науки Украины разработало новую программу по зарубежной литературе для учеников 5-9-х классов, куда включили современные литературные произведения, в том числе фэнтези, а часть классики убрали.

В частности, предусматривается, что «теперь дети будут изучать «Гарри Поттера» и «Алхимика» вместо «Фауста» и «Божественной комедии». Из Гете школьникам предложат лишь пару стихотворений, а Данте изучат по одному сонету». В то же время, часть произведений поменяли местами - например, сейчас Библию изучают в 5-ом классе, а предлагается делать это в 8-ом. Также в 8-ом (вместо 7-го, как сейчас) дети будут читать «Ромео и Джульетту» Шекспира. В министерстве отмечают, что проект создан с целью осовременить курс зарубежной литературы.

Будущие нововведения возмутили часть учителей, и они уже написали письмо министру образования с просьбой ее пересмотреть. Авторы петиции считают, что программа не учитывает возрастных особенностей учеников, нарушает логику изучения мирового литературного процесса. Также им не нравится, что признанных классиков заменили писателями «второго эшелона».