Прокуратура нашла маленьких нелегалов в детском доме

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, это выяснилось во время проверки прокуратурой этого заведения, которое подчинено службе по делам детей облгосадминистрации.

Установлено, в частности, что в этом заведении содержится 34 попавших в сложные жизненные обстоятельства или же лишенных семейного воспитания ребенка. Среди них - двое несовершеннолетних граждан государства Афганистан, которые попали в Украину, нарушив правила пересечения государственной границы.

Сейчас работники миграционной службы устанавливают местонахождение родителей детей-мигрантов, а прокуратура области и органы власти принимают меры в интересах этих детей и решают вопрос об устройстве их в соответствующий пункт временного размещения беженцев.