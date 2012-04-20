В Прикарпатском университете избрали ректора

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Прикарпатском университете, трое других конкурентов не смогли набрать необходимые 30% голосов.

Теперь выбор трудового коллектива должно утвердить министерство образования, науки, молодежи и спорта.

В конференции приняли участие первый заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Евгений Сулима, народный депутат Украины Игорь Зварич, заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Роман Иваницкий и заместитель председателя областного совета Остап Дзеса.

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Как сообщал УНИАН, приказом Минобразования была согласована дата проведения конференции трудового коллектива университета 20 апреля 2012 года и внесены в высший коллегиальный орган общественного самоуправления для голосования следующие кандидатуры на должность ректора: директора Института туризма и менеджмента Владимира Великочия, экс-ректора университета Богдана Остафийчука, декана экономического факультета Михаила Романюка и и.о. ректора, проректора по научно-педагогической работе и международном сотрудничестве И.Цепенду.

В соответствии с приказом Минобразования, рекомендации относительно кандидатур претендентов на должность ректора Государственного высшего учебного заведения «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника», набравших не менее 30 процентов во время голосования, подать Министерству до 24 апреля 2012 года вместе с протоколами конференции и счетной комиссии.

С 2005 года ректором Прикарпатского национального университета им. В.Стефаника работал доктор физико-математических наук Б.Остафийчук, в которого 9 февраля 2012 года завершился срок контракта.

10 февраля 2012 года Минобразования назначило И.Цепенду исполняющим обязанности ректора университета к замещению вакантной должности ректора в установленном порядке.

В настоящее время в Прикарпатском национальном университете учится свыше 18 тыс студентов.