СМИ: налоговики пришли в интернет-магазин Sokol.ua

Сотрудники силового ведомства проводят обыск в офисе интернет-магазина Sokol.ua. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на свой информированный источник. По данным источника, в данный момент проводится выемка документов в офисе магазина.

Как стало известно, обыск проводится в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В офисе находятся сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает источник.

Сайт магазина работает. Однако вчера на сайте появилось сообщение о том, что в пятницу, 20 апреля, офлайновый магазин Сокол на Русановской набережной, 20 начнет работу с 14:00 "по техническим причинам".

По некоторым данным, обыск проводят сотрудники налоговой милиции, однако в киевском управлении налоговой милиции ГНС не подтвердили и не опровергли эту информацию.

На пресс-конференции в четверг представители налоговой, комментируя обыски, связанные с компанией Rozetka.ua, сообщили, что работают одновременно по нескольким проектам. При этом выявление нарушений в IT-сфере является для службы приоритетным.

Sokol.ua является вторым по величине интернет-магазином Уанета.

Ранее в пятницу налоговая милиция в свое аккаунте в Facebook опубликовала схему, с помощью которой интернет-магазины минимизируют свои налоговые обязательства.

Напомним, 19 апреля сайт крупнейшего интернет-магазина Украины Rozetka.UA приостановил работу, которая была частично восстановлена позже.

Государственная налоговая служба проводила обыск в трех офисных и трех складских помещениях ООО «Розетка УА». Кроме того, обыск проводился в офисе компании Mirohost, предоставляющей хостинг интернет-магазину. В результате серверы Rozetka.UA были изъяты, хотя в налоговой заявили, что их интересовала только финансовая документация «Розетки».