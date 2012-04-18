Прокуратура расследует нанесение журналисту тяжких телесных повреждений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что правоохранителями было установлено, что инцидент с журналистом произошел на фоне бытовой ссоры.

По словам начальника отдела прокуратуры Донецкой области Александра Швеца, по данному факту органами милиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Лицо, причастное к совершению данного преступления, установлено. В настоящее время с ним проводятся первоочередные следственные действия», - сказал А.Швец.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.