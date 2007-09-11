Ющенко обвиняет Россию в блокировании дела об отравлении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет Россию в блокировании расследования дела о его отравлении.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, В.Ющенко сказал газете “Таймс ”, что Москва отказывается сотрудничать даже после того, как он обсудил этот вопрос непосредственно с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

На вопрос издания, думает ли он, что по этому делу было государственное вмешательство, В.ЮЩЕНКО ответил, что это не было частным делом. Газета напоминает, что Россия была единым государством, отказавшимся предоставить украинским следователям образцы диоксина, которые производятся в ее лабораториях. Издание отмечает, что российский генеральный прокурор проигнорировал требования украинской стороны выдать украинских подозреваемых, которые бежали в Россию.

“Таймс” цитирует Президента Украины: "Три лаборатории в мире изготовляют диоксин по такой формуле. Очень легко определить, откуда именно происходит это вещество, в этом нет ничего фантастического. Две лаборатории подали свои образцы, кроме российской стороны. Обычно это тормозит и ограничивает расследование."

Газета напоминает, что В.ЮЩЕНКО был вынужден бороться за свою жизнь три года тому назад в разгар президентской предвыборной кампании. Газета пишет, что В.ЮЩЕНКО перевезли в Австрию, где специалисты нашли в его теле в 6 тысяч раз завышенную дозу диоксина.

Президент Украины также сказал “Таймс”, что расследование уже почти завершено, и что следователи уже знают, кто, когда, где и какое вещество применил.

По его словам, "есть трое ключевых людей, которые сейчас находятся в России. Украина подала просьбу в российскую Генеральную прокуратуру, чтобы их вернули в Украину для расследования".

Издание дальше цитирует В.ЮЩЕНКО: "К сожалению, никакого ответа от российской стороны не последовало". По его словам, ему стало плохо после ужина с Игорем СМЕШКО, в то время председателем Службы безопасности Украины, и его заместителем Владимиром САЦЮКОМ.

Газета твердит, что способ, которым отравили В.ЮЩЕНКО, привел к предположениям относительно причастности к этому Кремлю, но Россия отрицала любую причастность.

“Таймс” отмечает, что В.САЦЮК и его помощник после Оранжевой революции сбежали в Россию. Оба сказали, что не имели ничего общего с отравлением Президента Украины, а И.СМЕШКО настоял, что СБУ к этому также не была причастна никоим образом, идет речь в газете.