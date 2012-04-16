По факту убийства бизнесмена в Днепропетровске возбудили дело

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов, дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня в Днепропетровске состоялись похороны Г.Аксельрода.

45-летний Г.Аксельрод занимался строительным бизнесом. Был вице-президентом компании «Спарта», реализовал в Днепропетровске ряд архитектурно-строительных проектов. В частности, по данным экспертов, Г.Аксельроду принадлежит крупный торговый центр «Пассаж», который был построен на месте магазина «Детский мир» в центре Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля около 17.00 в центре Днепропетровска возле собственного дома на улице Гоголя, 1 киллер застрелил известного местного бизнесменаГ.Аксельрода.

Г.Аксельрод подъехал к дому за рулем собственного автомобиля. В то время как открывались автоматические ворота во двор дома, неизвестный на велосипеде выстрелил из оружия с глушителем в лобовое стекло автомобиля. Бизнесмен выбежал из автомобиля и попытался убежать в сторону проспекта Карла Маркса, но злоумышленник произвел еще несколько выстрелов и попал в голову Г.Аксельроду. Бизнесмен погиб на месте.