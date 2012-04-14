В центре Днепропетровска застрелен известный бизнесмен

Сегодня около 17-ти часов в центре Днепропетровска у собственного дома на улице Гоголя, 1 был застрелен известный местный бизнесмен Геннадий Аксельрод.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Г.Аксельрод приехал к дому за рулем собственного автомобиля. В то время, когда открывались автоматические ворота во двор дома, неизвестный на велосипеде выстрелил из оружия с глушителем в лобовое стекло автомобиля. Бизснесмен выскочил из автомобиля и попытался бежать в сторону проспекта Карла Маркса, но злоумышленник совершил еще несколько выстрелов и попал в голову Г.Аксельроду. Бизнесмен погиб на месте.

Начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов подтвердил УНИАН убийство Г.Аксельрода.