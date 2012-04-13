Где взять 33 миллиарда для госбюджета Украины

Депутаты утвердили предложенный правительством законопроект об изменениях в госбюджет-2012 (планируется, что изменения вступят в силу с 1 мая). Кабмин предложил увеличить доходы и расходы бюджета на 33,3 млрд грн и большую часть этих денег (18,2 млрд) направить на улучшение жизни людей, реализовав социальные инициативы президента, напоминает газета «Сегодня».

Главная статья повышения доходов — рост экономики и выход ее из тени. Правительство рассчитывает, что это даст не менее 21 млрд грн. Экономисты пессимистичны насчет этого: Александр Жолудь (МЦПИ) говорит, что для получения сверхплановых 33 млрд государству придется взять от экономики по максимуму, увеличив прибыль налогоплательщиков, прежде всего крупных, за счет того, что они не будут вкладывать в этом году средства в модернизацию производства. Что непременно скажется в будущем на росте той же экономики.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен: для повышения соцвыплат печатать деньги под выборы будут, но тайно, это принесет меньший вред экономике, чем ее обескровить повышенными налогами и невозвратом НДС: «Вспомним 2003—2007 годы, когда была высокая инфляция, но страна развивалась. Рост цен на 12—15% в год полезен, наши товары становятся конкурентоспособнее на внешних рынках, растут зарплаты, развивается производство». В оппозиция простое печатание денег в миллиардных масштабах отрицают: так нардеп Ксения Ляпина (НУНС) говорит, что 15—20 млрд получат за счет взымания наперед налогов, ужесточения оплаты таможенных пошлин, остальное возьмут у комбанков под проценты, увеличив внутренний госдолг.

Охрименко говорит, что обещанное властями повышение зарплат и пенсий — небольшое, однако это лучше, чем ничего, вот только инфляция быстро съест эти деньги. С ним согласна и Ляпина, но она сомневается, что социнициативы президента реализуют полностью: «Повысят пенсии и соцвыплаты, а вот вклады Сбербанка выплатят вряд ли, затея с «перекличкой» вкладчиков нужна, дабы затянуть время до выборов».

Экс-секретарь Кабмина Виктор Лисицкий уверен: власти отдадут все, что обещали, причем до выборов, ведь на кону стоит слишком много. Это подтверждает и нардеп Ирина Горина (ПР): «Правильно, что при пересмотре бюджета увеличивается его социальный блок, ведь реально растет экономика, стали лучше работать налоговая и таможня. Но люди этого пока не ощущают. Когда изменения примут, практически каждый почувствует это на своем кармане».