”Послушные” министры завтра рассмотрят проект госбюджета на 2008 год

Кабинет министров на своем завтрашнем заседании рассмотрит проект государственного бюджета на 2008 год и направит соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Об этом сообщил министр труда и социальной политики Украины Михаил ПАПИЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Правительство и члены правительства работают как законопослушные должностные лица. Если Бюджетным кодексом предусмотрено, что до 15 сентября проект бюджета мы должны направить в Верховную Раду – мы действуем четко по закону, и до 15 сентября проект бюджета будет направлен в парламент”, - сказал М.ПАПИЕВ.

Министр считает, что Верховная Рада V созыва должна рассмотреть законопроект “О государственном бюджете на 2008 год”. “Полномочия действующей Верховной Рады – это прямая норма Конституции Украины. Полномочия прекращаются с момента приведения к присяге народных депутатов Украины Верховной Рады нового созыва. Нужно сегодня, чтобы граждане Украины не ощущали на себе эти политические споры и разного рода провокации. Нужно спокойно работать, и каждый должен выполнять свои функции”, – отметил М.ПАПИЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Кабмин рассмотрел проект госбюджета-2008 и принял его за основу. Министерство финансов Украины подало документ на рассмотрение с такими параметрами: доходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 250,2 млрд. грн. (30,9% ВВП), в частности общего фонда - 197,7 млрд. грн. (24,4% ВВП), расходы сводного бюджета прогнозируются в сумме 269,5 млрд. грн., в частности общий фонд госбюджета - 169,6 млрд. грн., местных бюджетов - 102,5 млрд. грн., дефицит госбюджета определен в сумме 17,7 млрд. грн. (2,2% ВВП). Финансирование дефицита прогнозируется за счет поступлений от приватизации в сумме 7 млрд. грн., 10,7 млрд. грн. для финансирования дефицита бюджета планируются займы на внутреннем и внешнем рынках.