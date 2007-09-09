Гриценко объясняет претензии Тендерной палаты её коррумпированностью

Министр обороны Украины, четвертый номер в списке блока «Наша Украина – Народная самооборона» Анатолий ГРИЦЕНКО заверяет, что со стороны Тендерной палаты на Минобороны идет наступление, которое объясняется ее коррумпированностью.

Об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Я назвал эту структуру коррумпированной потому, что она миллиарды гривен забирает из воздуха», - отметил министр.

«Тендерная палата требует из фирмы, строящей нам жилье, 110 тысяч гривен. Чтобы заработать такие деньги человеку с нашей зарплатой, нужно работать 9 лет, а там за 3 минуты указывается счет, на который их нужно перечислить», - сообщил А.ГРИЦЕНКО .

По его словам, с сентября прошлого года Министерство обороны проверяли Счетная палата, Генеральная прокуратура, главное Контрольно-ревизионное управление. «И проверка закончилась тем, что премьер признал, что нет оснований хотя бы в чем-то обвинять ГРИЦЕНКО», - отметил чиновник.

А.ГРИЦЕНКО также напомнил об «открытости» украинской армии, которая еще с 2006 года публикует в Интернете свой публичный отчет «Белую книгу». «35 тысяч экземпляров Книги попали в университеты. Люди знают, куда идут деньги», - цитирует кандидата в народные депутаты пресс-служба «Нашей Украины».