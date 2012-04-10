Власти Донецка предлагают сократить рабочий день во время Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко.

Комментируя тот факт, что предлагается дни проведения матчей Евро-2012 в принимающих городах сделать выходными, он отметил, что удобнее сделать рабочие дни короткими, тогда не придется их отрабатывать в другие дни.

«Ведется полемика по этому вопросу. Мы предлагаем сделать укороченный рабочий день в эти дни…. В летний период времени отрабатывать и совмещать потом субботы, не давать людям выехать за городскую черту куда-то отдохнуть, я думаю, что это не совсем корректно. Поэтому мы еще ведем переговоры с местным организационным комитетом и с руководством УЕФА», - сказал мэр.

При этом он объяснил, что эксперты подтвердили, обосновали цифрами, что по транспортному потоку для Донецка такое решение будет приемлемым.