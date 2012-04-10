Бригинец: на Андреевском спуске планируется 10-15 новостроек

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры заявляет, что следующий дом, который собираются снести на Андреевском спуске, – это дом под номером 18.

Об этом А.Бригинец сказал в комментарии УНИАН относительно распространенной в СМИ информации о снесенных на Андреевском спуске зданиях.

“Снесены три дома, на месте которых будет построен «Андреевский Плаза». Это дома во дворе театра “Колесо”. Они принадлежат фабрике “Юность”. К сожалению, эти дома не были защищены статусом памятника”, - сказал А.Бригинец.

Он напомнил, что еще три недели назад начал говорить о том, что планируется снос зданий на Андреевском спуске.

Как объяснил депутат, разрешение на снос здания дает Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины: “Киевсовет не дает решений на снос. Согласовывала снос Госархстройинспекция Украины. Это они дают разрешение на снос. В данном случае напрямую”. В то же время, по его словам, столичная власть должна была понимать, что снос произойдет, потому что нельзя строить там, где уже есть какое-то сооружение, не расчистив территорию.

“Киевская власть говорит, что она этого не ожидала... Но я говорил, что там начались процессы со сносом еще три недели назад. Почему власть не услышала это - непонятно. В СМИ тогда много писали об этом, были большие публикации. Неужели власть подумала, что эта Плаза появится вместе с теми домами, которые есть на Адреевском спуске?! Конечно, что она понимала, что произойдет. Возможно, им официально никто не сообщил, что завтра там будет снос, но то, что будут сносить, – это очевидно”, - подчеркнул депутат.

“И я хочу сообщить Александру Попову, пользуясь случаем, что дом на Андреевском спуске, № 18, собираются также сносить”, – заявил А.Бригинец.

На вопрос, есть ли решение Киевсовета об отведении земли под строительство гостиницы «Андреевский Плаза», А.Бригинец ответил: “Я не могу сказать, было ли такое решение о строительстве, не помню”.

Глава комиссии по вопросам культуры напомнил, что, по его данным, на Андреевском спуске планируется 10-15 новостроек.

“Таким образом, Андреевский спуск превратится в типичную торгово-офисную улицу, где никакого художественного симптома не будет. Будет что-то вроде улицы Сагайдачного, Гончаров наших... Будет смесь старика китча, много торговли, офисов, гостиниц - и на этом все закончится. Возможно, о том, что это Андреевский спуск, мы будем вспоминать только по замку Ричарда и Андреевской церкви”, - с грустью добавил депутат.

Как сообщалось, сегодня некоторые СМИ сообщили, что Андреевский спуске потерял три исторических здания. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось, в частности, в сообщениях. На приведенных фото видно, что снесенные дома напротив музея Булгакова, то есть №10-а и ниже.