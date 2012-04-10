В парке в центре Киева неизвестные отравили домашних собак

В парке в Шевченковском районе Киева неизвестные отравили домашних собак, которые принадлежали жителям соседних домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время акции владельцев погибших животных и жителей соседних домов сообщила руководитель Союза защиты животных Animal Норe Офелия Моцарт (девушка использует псевдоним, поскольку боится мести догхантеров).

Она сообщила, что вечером 7 апреля в Павловском парке на углу улиц Павловская и Гоголевская собаки, которых выгуливали хозяева, съели разбросанные кусочки колбасы, в которых было ядовитое вещество.

«Через 20 минут начались конвульсии, пошла пена изо рта, началось повышенное слюноотделение», - добавила О.Моцарт.

Таким образом, погибли 5 домашних собак, еще две собаки находятся в реанимации. При этом, по информации зоозащитников, бездомных собак вблизи этого парка и соседних домов уже давно никто не видел.

«Неизвестно, кто это делает, но, скорее всего, это не ЖЭКи», - сказала О.Моцарт и добавила, что зоозащитники пытаются расследовать данный случай.

В то же время она отметила, что несколько дней назад от одного из зоозащитников поступила информация о том, что на протяжении этой недели в Киеве массово будут отравлять бездомных кошек и собак.

Также О.Моцарт сообщила, что кусочки колбасы с ядом переданы журналистам, которые должны отправить их на экспертизу. Она допускает, что животных могли отравить изониазидом.

«Он противотуберкулезный, это лекарства для людей. Они не должны продаваться в аптеках без рецепта», - отметила О.Моцарт и добавила, что злоумышленники могли приобрести это средство в интернет-аптеке.

Некоторые владельцы собак уже написали заявления в Шевченковский райотдел милиции.