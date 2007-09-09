В «Артеке» пройдет отбор на детское «Евровидение-2007»

В Международном детском центре «Артек» в ближайшее время пройдет национальный отбор международного конкурса детской песни «Евровидение-2007».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Артека», двенадцать конкурсантов соберутся в Международном детском центре. Ребята будут готовиться со специалистами детского творчества к финальным концертам конкурса – 15 и 22 сентября. Период подготовки украинских участников будет освещаться в дневниках детского «Евровидения-2007» в эфире Первого Национального телеканала.

8 декабря 2007 года в Роттердаме пройдет второй Международный конкурс детской песни «Евровидение». Среди представителей 18 стран мира выступит и участник от Украины.

«Кто именно будет представлять нашу страну в Голландии, определят зрители путем интерактивного голосования во время трансляции финала национального выбора – 22 сентября», - отметили в «Артеке».