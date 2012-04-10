Только 25% импорта оформлены по прямым контрактам
04:20, 10 апреля 2012Общество
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Только 25% импорта в Украину оформляются по прямым контрактам.
Таможенник с собакой осматривают автомобиль на пограничном пункте Тымково
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Александр Дороховский.
«На сегодняшний день, к сожалению, вынужден констатировать, что у нас по прямым контактам оформляется всего 25% (импорта – УНИАН)», - отметил он.
По его словам, на сегодняшний день предприятия, импортирующие товары по прямым контрактам, не имеют препятствий со стороны таможенных органов.
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