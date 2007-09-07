Кинах про зависимость, потенциал и непосредственную близость

«Одной из приоритетных задач Украины является снижение внешней энергетической зависимости, развитие собственного энергорынка путем инвестирования в добывающую отрасль на своей территории и техническое переоснащение оборудования», - заявил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ

Как сообщила пресс-служба А.КИНАХА, об этом он сказал, выступая на Международном экономическом форуме в Кринице с докладом на тему "Энергетическая политика Евросоюза и национальные интересы".

“В последнее время, - отметил министр, - в Европе все чаще говорят о преодолении зависимости от одного поставщика энергоносителей и о либерализации энергетического рынка и инвестиций в разработку новых источников энергии.

Украина будет усиливать политику энергобезопасности государства, подчеркнул А.КИНАХ. В частности, речь идет о диверсификации поставок, эффективных двусторонних отношениях со странами Средней Азии и Закавказья.

Министр отметил, что Украина остается надежным транзитером, и ее принципиальная позиция заключается в обеспечении собственной энергетической безопасности, исходя из высокого транзитного потенциала.

Министр также подчеркнул необходимость усиливать политику энергосбережения в Украине.

А.КИНАХ заметил, что географическое расположение Украины и непосредственная близость ее к странам ЕС позволяет задействовать различные источники снабжения нефти и газа независимыми путями из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, стран Ближнего и Среднего Востока и др., при этом существенно усилив роль государства - транзитера между нефтегазодобывающими регионами стран каспийского региона и важных рынков сбыта в Европе.

Министр сказал, что для Украины, как и для стран Евросоюза, все большего значения приобретает проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) и его основной составляющей - проекта Одесса-Броды-Плоцк.