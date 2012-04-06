Пенсионерка пришла в милицию зарегистрировать 9 ружей и револьвер

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью областного УВД, владелица коллекции охотничьих ружей лично доставила их в милицию для перерегистрации. В частности, это - ружья марок "Вenelli Argo" калибра 7,62 мм, "Нenri" - калибра 5,6 мм, "Мarlin 444" - калибра 14 мм, "Аkmc-mb" - калибра 7,62 мм, "Gsg-5" - калибра 5,6 мм, "Ata-apm ssp" - калибра 12 мм, "Benelli" - калибра 12 мм, "Huglo-104/a" - калибра 20 мм, "Cайга-410" - калибра 10 мм.

Кроме того, пенсионерка попросила перерегистрировать на свое имя газовый револьвер «Ме-38» калибра 9 мм.