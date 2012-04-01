Умер фотокорреспондент Владимир Репик

Вчера на 68-м году жизни скончался фотокорреспондент Укринформа Владимир Репик.

Владимир АдамовичРепикродился в1944 году.ОкончилРеспубликанскийзаочный техникум(факультетфототехники).Работалв центральныхфотосалонахКиева,стал широкоизвестным мастером-портретистом.С 1978года работает вТАСС-РАТАУ-Укринформе.



Был личным фотографомпрезидента Украины Леонида Кучмы,всех премьер-министров (кроме ЮлииТимошенко)независимой Украины.



Заслуженный журналист Украины,зафоторепортажи оликвидации аварии на ЧАЭСнагражденорденом"ЗнакПочета" (на фото 1986 г. крайний справа),лауреат ПремииСоюза журналистов СССР.



Похоронызавтрав с.Бобрик (пос.Шевченко)Киевской области. Фото из архива УНИАН

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