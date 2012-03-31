Украина присоединится ко всемирной акции «Час Земли»

Украина сегодня, 31 марта, присоединится ко всемирной экологической акции "Час Земли".

Прожить один час без света в кругу близких людей с размышлениями о природе приглашают всех небезразличных к судьбе планеты украинцев, передает ТСН.

Во Всемирном фонде природы отмечают, что в этот день в 20.30 люди во всем мире выключат электроэнергию на один час, чтобы продемонстрировать необходимость совместных действий для борьбы с изменением климата.

Это мероприятие проводится ежегодно. Акция 2012 года станет уже шестой по счету.

В этом году кампанию поддерживает Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Как сообщается на странице WWF в Украине в социальной сети Facebook, к мероприятию приобщилось немало украинских городов.

В частности, Одесса во время "Часа Земли" планирует выключить подсветку центральных улиц города, в том числе Приморского бульвара, Дерибасовской и Городского сада.

Возглавил перечень Киев – в столице обещают сэкономить на подсветке Крещатика, главной колокольни Киево-Печерской лавры, Собора святой Софии, Арки Дружбы Народов, Михайловского собора и др.

"Вы можете провести час без света вместе с друзьями или родными – зажечь свечи, и в уютной атмосфере поговорить о нашей планете, поиграть в настольные игры, устроить романтический вечер с любимым, сделать многое другое, что подскажет вам ваша фантазия", - предлагает всем небезразличным WWF в Украине.

В этот день можно также посетить ряд мероприятий, которые состоятся по случаю "Часа Земли". Например, в Киево-Печерской лавре пройдет часовой концерт при участии детского хора. В Одессе планируется музыкальный концерт и файер-шоу, а в Полтаве – запуск "небесных фонариков".