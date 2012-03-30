Родные Оксаны Макар просят милицию не пускать на похороны журналистов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко.

В частности, в заявлении, подписанном бабушкой Оксаны Макар, содержится просьба не допускать посторонних, а ее мать Татьяна Суровицкая конкретизировала: «Не допускать журналистов и не производить фото-, видеосъемку».

«Почему они об этом просят, я не знаю, - отметила О.Передеренко. – В заявке указано время – с 30 марта по 31 марта».

В то же время активисты «Гард–N», проводившие акции в поддержку Оксаны Макар и в настоящее время помогающие ее семье в организации похорон, объясняют такие просьбы тем, что родные хотят спокойно проститься с Оксаной.

«После похорон мама ответила на все вопросы. А пока она просто хочет побыть с дочерью, - сказал корреспонденту УНИАН представитель организации Юрий Круцылов. – Журналисты бесконечно задают вопросы о деньгах. Я могу от имени Татьяны Суровицкой заявить, что все собранные деньги она передаст или Александре Поповой (жестоко избитой 9 марта в баре в Николаеве 18-летней девушке – УНИАН), или другим больным детям, или жертвам насилия».

Охрану общественного порядка на месте будут обеспечивать сотрудники милиции, определяя по ситуации необходимость привлечения дополнительных сил, пояснила О.Передеренко. По ее словам, существуют специальные расчеты количества сотрудников правоохранительных органов на количество жителей населенных пунктов.

Хоронить Оксану Макар будут в селе Шевченко, в 4 км от поселка Луч, где жила Оксана, в пределах одного сельсовета, так как в Луче кладбища нет.

По словам Ю.Круцылова, городской голова Николаева Владимир Чайка распорядился предоставить для журналистов автобусы, которые доставят их в поселок Луч.

По информации местных СМИ, из-за постоянных визитов «назойливых» журналистов и из-за очень большого количества желающих проститься с жертвой резонансного преступления Оксаной Макар возле дома в котором она жила, а сейчас в квартире которого стоит гроб с ее телом, была выставлена милиция. Наряд милиции никого не пускает в квартиру и подъезд дома по просьбе матери Оксаны Татьяны Суровицкой.