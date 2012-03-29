Стоян: минимальная зарплата стопроцентно отвечает прожиточному минимуму

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда Александр Стоян заявляет, что «уже сейчас минимальная зарплата стопроцентно отвечает прожиточному минимуму, такого не было за все годы независимости».

Как сообщает сайт ПР, об этом он заявил, комментируя повышение социальных стандартов с 1 апреля 2012 года.

„Президент, правительство и Партия регионов последовательно выполняют взятые на себя социальные обязательства. В частности, четыре раза в год пересматривается размер минимальной заработной платы, пенсии и других социальных выплат”, - отметил депутат.

А.Стоян выразил убеждение, что уже в начале 2013 года минимальная пенсия будет более тысячи гривен. „Замечу, что уже сейчас минимальная зарплата стопроцентно отвечает прожиточному минимуму, такого не было за все годы независимости. Также своевременно выплачивается помощь при рождении ребенка, и эти выплаты повышаются”, - отметил он.

Депутат подчеркнул, что социальная политика стала приоритетом государства. „Потому все сетования наших политических оппонентов относительно невыполнения Партией регионов своих обещаний оказались безосновательными. Партии регионов, с приходом к власти, сначала пришлось стабилизировать экономическую ситуацию, а теперь мы уже можем постепенно повышать социальные стандарты”, - заявил парламентарий.

А.Стоян также отметил, что Президент Украины Виктор Янукович своим указом возложил ответственность на конкретных людей за выполнение социальных инициатив. Это касается и увеличения пенсий, и заработной платы, и увеличения выплат незащищенным слоям населения.

„Безусловно, сейчас задача для правительства – работать над тем, чтобы найти средства для реализации в жизнь всех социальных инициатив Президента. Источниками для этого станут и налог на роскошь, и выведение из тени зарплаты „в конвертах”. Таким образом, Партия регионов шаг за шагом выполняет свои социальные обязательства перед гражданами Украины”, - заявил депутат.

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В соответствии с принятым Законом «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» устанавливаются такие размеры минимальной заработной платы на 2012 год: - в месячном размере: с 1 января - 1073 гривен, с 1 апреля - 1094 гривен, с 1 июля – 1102 гривен, с 1 октября - 1118 гривен, с 1 декабря - 1134 гривни.

Минимальная зарплата с 1 апреля вырастет на 21 грн. и будет составлять 1094 грн. Минимальная пенсия – на 16 грн., что будет составлять 838 грн.

Социальная помощь при рождении первого ребенка вырастет на 540 грн., что будет составлять 27330 грн, второго ребенка – на 1080 грн, что будет составлять 54660 грн, третьего ребенка – на 2160 грн, что будет составлять 109 320 грн.