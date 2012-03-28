Поток туристов между Украиной и Израилем резко вырос

После отмены визового режима между Украиной и Израилем в феврале 2011 года поток туристов между двумя странами увеличился более чем в 2,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр туризма Израиля Стас Мисежников в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«За это время сделан просто огромный шаг вперед в развитии туризма между нашими странами. Туризм вырос на 162%», - сказал С. Мисежников.

При этом он отметил, что туристические показатели улучшились на фоне кризисных явлений, наблюдавшихся в мире, а также сложностей в геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

«Тот потенциал (в туристической сфере – УНИАН), о котором мы с вами подозревали, вырвался, как джин из бутылки», - сказал С. Мисежников.

Справка УНИАН. 9 февраля 2011 года вступило в силу подписанное 21 июля 2010 года соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем. Отныне граждане Украины и Израиля смогут посещать страны без виз на период, не превышающий 90 дней, на протяжении 180 дней.