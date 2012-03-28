Прокуратура отреагировала на обращение жителей хрущевки к Януковичу

Прокуратура столицы остановила начатый ремонт помещений под магазин по ул. Бойченко, 5, в Деснянском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В частности, как говорится в сообщении, прокуратура Киева внесла протест в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве на декларацию о начале выполнения строительных работ по капитальному ремонту и перепланировке нежилых помещений под магазин продовольственных и непродовольственных товаров по ул. Бойченко, 5.

«Протест прокуратуры удовлетворен, а строительные работы по реконструкции – остановлены», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратурой проверяется законность передачи коммерческой структуре нежилого помещения 1-го и подвального этажей по указанному адресу.

Как сообщал УНИАН, жители дома по ул. Бойченко, 5, в Киеве опасаются разрушения дома в связи с ремонтом и перепланировкой помещений на первом этаже и в подвале дома под магазин «АТБ».

Жители дома попросили генерального прокурора Украины Виктора Пшонку и Президента Украины Виктора Януковича вмешаться в ситуацию с разрушением дома.

Также жители обратились за защитой своих прав в суд. Заседание назначено на 2 апреля в Днепровском районном суде Киева.