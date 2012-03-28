«АэроСвит» получил первый из 11 новых Boeing'ов

Компания Boeing поставила авиакомпании «АэроСвит» первый самолет 737-800 в рамках программы обновления узкофюзеляжного флота, которая предусматривает приобретение 11 самолетов Next Generation 737.

Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании «АэроСвит».

Все новые самолеты Next Generation будут оборудованы принципиально новым более просторным салоном Boeing Sky Interior, который характеризуется, в частности, более вместительными багажными полками, а также особым светодиодным освещением.

Также в «АэроСвите» сообщили, что контракт авиакомпании с Boeing, заключенный в 2007 году, предусматривает поставки семи самолетов серии 800 и четырех самолетов серии 900-ER в течение 2012-2016 годов.

При этом в 2012 году «АэроСвит» получит два самолета 800-й серии. Поступление второго самолета ожидается в апреле-мае.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.