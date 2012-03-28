«Великий Їжак» назвал девять финалистов

Жюри Литературной премии «Великий Їжак” – первой украинской негосударственной премии для современных авторов лучших украиноязычных книг для детей – определило “короткий список” нынешнего конкурса.

Как сообщает сайт премии, сегодня на пресс-конференции во Львове члены жюри озвучили имена 9 финалистов премии, один из которых впоследствии получит главную награду конкурса в размере десять тысяч гривень.

В список финалистов вошли такие авторы и произведения: Юрий Бедрик «Тьотя Бегемотя», Валентин Бердт «Мій друг Юрко Циркуль», Василь Голобородько «Віршів повна рукавичка», Михаил Григорив «Зелена квітка тиші», Сашко Дерманский «Чудове Чудовисько в країні жахо-виськ», Дзвенислава Матияш «Казки П’ятинки», Олекса Росич «Джованні Трапатоні», Марина Павленко “Тетралогія для підлітків: «Русалонька із 7-В», Роман Скиба «Баламутинки».

Как сообщили организаторы конкурса, 17 марта Литературная премия «Великий Їжак» была презентована на Международной книжной ярмарке в Лейпциге. На встрече с директором Лейпцигской книжной выставки Оливером Зилле была достигнута договоренность о том, что в следующем году победитель премии поедет на Лейпцигскую ярмарку-2013.

Кроме того, уже в ближайшее время будут подписаны договоры о партнерстве и сотрудничестве с несколькими европейскими книжными премиями, в которых есть номинация «детская литература». Соответственно, украинские детские писатели-финалисты премии смогут принимать участие в международных литературных мероприятиях.

С 28 марта и по 20 мая состоятся несколько всеукраинских писательских туров, в рамках которых запланированы встречи авторов детских книг (финалистов премии) с их маленькими читателями, литературные мастер-классы. Кроме того, в рамках информационной кампании по всей Украине будут проходить презентации лучших украинских детских книг.

Как отмечается в сообщении, организаторы премии приложат все усилия, чтоб книги-финалисты конкурса попали в библиотеки, в первую очередь – в библиотеки небольших городов и сел.

Объявление лауреата и вручение премии состоится 25 мая 2012 года в городе Жовква Львовской области в рамках проекта «Від великого до малого».

Как сообщал УНИАН, литературная премия для авторов книг для детей «Великий Їжак» стартовала в октябре прошлого года.

В состав жюри премии сезона 2011-2012 года вошли писательница Леся Демская (председатель жюри), писательница Таня Щербаченко, писатель Иван Андрусяк, редактор журнала “Малятко” Оксана Кротюк, журналист Оксана Приходько, филолог Татьяна Качак и писательница, президент премии «Великий Їжак» Марианна Кияновская.