Банкиры потребовали от Януковича уволить руководство Нацбанка

Ассоциация украинских банков (АУБ) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу, а также в Верховную Раду с жалобой на руководство Национального банка. Текст обращения размещен на сайте АУБ.

Банкиры критикуют руководство Нацбанка за допущенные ошибки, обвиняют его в нарушении законов и призывают к отставке.

Авторы обращения ссылаются на исследование, проведенное в 2011 году экспертами АУБ. По их мнению, руководство Нацбанка допускает ошибки в монетарной и регуляторной политике, нарушает украинскую конституцию. Все это, как заявляют в АУБ, усиливает "угрозы стабильности и негативные тенденции в финансово-экономической, денежно-кредитной и банковской сферах".

Среди прочего в вину руководству Нацбанка АУБ ставит невнимание к развитию национального хозяйства, давление на банки с украинским капиталом, а также подрыв доверия к банковской системе (причиной подрыва доверия, по мнению ассоциации, стало усиление требований НБУ к идентификации банками своих клиентов).

Руководителей НБУ также обвиняют в кулуарном принятии решении и саботировании президентских распоряжений.

"Учитывая это, Ассоциация украинских банков ставит вопрос о непрофессионализме действующего руководства НБУ и необходимости его отставки", - завершают банкиры свое обращение.