СБУ задержала сотрудника Лукъяновского СИЗО, который нес спирт и деньги

В ночь на 25 марта оперативными работниками Управления СБУ в г. Киеве и Киевского СИЗО был задержан исполняющий обязанности дежурного помощника начальника следственного изолятора, который пытался пронести на территорию СИЗО 5 мобильных телефонов, МР-3 плеер, деньги, SIM-карты оператора мобильной связи, спиртной напиток и зарядные устройства к телефонам.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры города Киева, эти предметы лейтенант внутренней службы пронес в учреждение для передачи одному из заключенных, за что получил от неизвестных лиц вознаграждение в сумме 1330 грн.

На данный момент прокуратурой города проводится проверка, по результатам которой будет принято решение относительно возбуждения уголовного дела.

В сообщении также отмечают, что задержанный работал в Киевском СИЗО на разных должностях с 2001 года.