В Донецке каждому четвертому ребенку нет места в садике

В Донецке на каждые 100 мест в детских садах приходится 132 воспитанника.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении отмечается, что проблема устройства ребенка в детский сад существует также в таких городах области, как Ждановка и Славянск – по 123 ребенка на 100 мест, Авдеевка, Краматорск,Снежное – по 125, Горловка – 126, Артемовск, Шахтерск – по 127, Красноармейск – 132, Харцызск – 136 детей на каждые 100 мест.

В целом по области численность детей превышает число мест в 743 учреждениях, что составляет 65% общего числа, их посещают 106,9 тыс. детей, или 81% всех воспитанников.

Статистики констатировали, что на начало 2012 года в Донецкой области насчитывалось, как и год назад, 1 тыс. 144 дошкольных учреждения. Численность их воспитанников в течение 2011 года увеличилась на 6,3 тыс., или на 5,1%, и составила 131,4 тыс. Это самый высокий показатель за последние полтора десятилетия (минимальным он был на конец 2003 года – 103,3 тыс. детей).

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, начала расти с 2004 года, что связано с ежегодным повышением рождаемости в 2002-2008 годах. Возобновление этой тенденции в 2011 году позволяет ожидать дальнейшего увеличения контингента детей дошкольного возраста. В то же время, начиная с 2006 года, численность воспитанников дошкольных учреждений области превышает число мест, которое на начало нынешнего года составило 115,2 тыс.

За последние годы соотношение мест и посещающих дошкольные учреждения детей ухудшилось. Если на конец 2009 года в среднем по области на 100 мест приходилось 107 детей, то в 2010 году – 111, а на конец 2011 года – 114 детей на каждые 100 мест. При этом в селах в среднем на 100 мест сейчас приходится 77 детей, а в городской местности – 118, заключено в сообщении.