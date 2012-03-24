Хорошковский: у несправедливой цены на газ есть и хорошая сторона

Украина проиграет России в случае рассмотрения газового вопроса в Стокгольмском арбитраже. Такой вывод можно сделать из заявления первого вице-премьера Валерия Хорошковского в эфире Шустер Live.

Отвечая на вопрос о газовых переговорах с Россией и возможности расторжения контрактов 2009 года, он сказал: "Единственный вариант, которым мы защищаемся, это сокращение объемов покупки".

"При переходе на домашние угли, при сокращении объемов потребления газа. Хотя это и частичное нарушение правила "бери или плати", но в данном случае это, как говорится, меньшее нарушение", - заявил Хорошковский.

"Нужно ожидать, что ты выиграешь (в суде). Если первичный юридический анализ тебе об этом не говорит, то наверно просто глупо идти и проигрывать. Мы знаем абсолютно точно, как будут обстоять дела, то есть мы анализировали, любую ситуацию. Тут надо предусмотреть все возможности", - отметил первый вице-премьер.

"Договор существует, и мы его выполняем. Да, нам тяжело, неудобно, но есть и позитивы: высокая и несправедливая цена стимулирует энергосбережение, стимулирует к выработке жесткой позиции, к конкуренции наших товаров даже при такой цене на газ", - добавил он.

При этом Хорошковский заявил, что "Нефтегаз Украина" должен выйти на прибыльность.

"Задача моя, как первого вице-премьера, сделать все, что бы эта компания была прибыльной", - цитирует Украинская правда.