На Буковине подожгли автомобиль активиста «Батьківщини»

В селе Росошаны Кельменецкого района Черновицкой области сегодня ночью неизвестные подожгли автомобиль сельского председателя, активиста ВО «Батьківщина» Петра УСА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации «Батьківщини», пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили следы поджога и взяли образцы материалов на экспертизу.

По словам жителей села, П.УС пытается «упорядочить в селе и направить в соответствующее действующему законодательству русло земельные вопросы. Именно это, по неофициальным данным, могло стать причиной неприязни к мужчине со стороны недругов», говорится в сообщении.

Руководство облорганизации «Батьківщини» пока еще воздерживается от комментариев, ожидая официальных заключений правоохранителей.