Государство вспомнило о гражданах, вывезенных в нацистскую Германию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О мероприятиях в связи с 70-летием насильственного вывоза мирного населения с территории оккупированной Украины на принудительные работы в годы Великой Отечественной войны».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ подписан с целью чествования памяти жертв насильственного вывоза населения из Украины в годы Великой Отечественной войны и привлечения внимания общества к жертвам нацистских преследований.

Указом, в частности, поручено Кабинету министров Украины совместно с Национальной академией наук Украины разработать и утвердить соответствующий план мероприятий, а также решить в установленном порядке вопрос об их финансировании.

*** В течение Второй мировой войны на территории нацистской Германии и на оккупированных Рейхом землях работало приблизительно 13,5 млн. мужчин, женщин и детей из 26-ти стран Европы. Жители оккупированных территорий Советского Союза составляли наибольшую группу завезенных рабочих.

По разным оценкам из Украины, начиная с весны 1942 года, было принудительно вывезено около 2,4 миллионов человек.