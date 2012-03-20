Участковый осужден на три года за жестокость

Оболонским районным судом города Киева осужден бывший участковый инспектор Оболонского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве за жестокое обращение с задержанным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в соответствии с решением суда, ему избрана мера наказания в виде 3-х лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и лишение звания – старший лейтенант милиции.

В июне 2010 года участковый инспектор, находясь в кабинете районного управления милиции, нанес задержанному телесные повреждения.

По данному факту прокуратурой Оболонского района столицы было возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины и в августе 2010 года направлено в суд.

В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратурой района на решение суда внесена апелляция.